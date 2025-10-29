وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجارات قوية في منطقة غلاف غزة ناجمة عن غارات يشنها الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جندي من قوات الاحتياط جراء استهداف قوة عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة يوم أمس.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الضربات الجوية والمدفعية الليلة وحتى صباح اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرقٍ واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال، في بيان على منصة "إكس"، أن وزير الدفاع إسرائيل كاتس، قرر رفع القيود عن منطقة غلاف غزة ابتداءً من الثلاثاء الساعة السادسة مساء، وذلك بعد تقييم الوضع الأمني في تلك المنطقة.

وتضم منطقة غلاف غزة مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة.