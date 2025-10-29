ترامب: قد أعود إلى آسيا للقاء زعيم كوريا الشمالية



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن احتمال عودته إلى آسيا للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصرح بذلك تزامنا مع عدم نضوج ظروف لقائهما خلال زيارته الحالية إلى المنطقة.

صرح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، الأربعاء، أثناء توجّهه من طوكيو إلى بوسان، حيث سيبدأ زيارة رسمية تستغرق يومين إلى كوريا الجنوبية.

وحاول ترامب التقليل من أهمية التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية الثلاثاء، قائلا: "إنهم يطلقون الصواريخ منذ عقود، أليس كذلك؟".

وأكد ترامب، أنه يرغب في لقاء كيم مجددا، مشيرا إلى أن بينهما تفاهم جيد.

وكان الزعيمان قد التقيا 3 مرات خلال ولاية ترامب الأولى في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

لكن المفاوضات تعثّرت بسبب خلافات حول ربط خطوات كوريا الشمالية في نزع السلاح بتخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة عليها.

ومنذ يومين، جدّد ترامب تعبيره عن رغبته في عقد لقاء جديد مع كيم، بل وذهب إلى حد التلميح باستعداده لتمديد جولته الآسيوية الحالية لتسهيل ذلك.

وقال: "إذا أراد مقابلتي، فسأكون في كوريا الجنوبية"، دون استبعاد إمكانية تمديد زيارته لتحقيق هذا اللقاء، وفقا لروسيا اليوم.