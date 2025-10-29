الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية كانت متجهة نحو موسكو



وكالات

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، فجر اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دمرت 4 مسيّرات أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".

وبعد أقل من نصف ساعة أعلن العمدة في بيانين منفصلين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 3 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية، مشيرا إلى أن عناصر وزارة الطوارئ يعملون في مكان سقوط حطام المسيرات.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الثلاثاء، أن وسائل الدفاع الجوي رصدت ودمرت 72 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات موسكو، بريانسك، أوريول، كورسك، تولا، روستوف، وكالوجا الروسية، من الساعة 15:00 حتى 23:00 بتوقيت موسكو، وفقا لروسيا اليوم.