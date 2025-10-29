بعد سرقة متحف اللوفر.. عصابة لصوص في بريطانيا يسرقون ماكينة صراف آلي

كتب- محمد جعفر

بعد أيام فقط من الجريمة المدوية التي استهدفت متحف اللوفر في باريس وسُرقت خلالها مجوهرات تقدر قيمتها بـ88 مليون يورو، شهدت بريطانيا عملية سطو ليلية جريئة نفذتها عصابة ملثمين في مدينة ميلتون كينز، استخدموا خلالها آلة حفر ضخمة لاقتلاع جهاز صراف آلي من واجهة متجر تابع لسلسلة "سينسبريز".

وقعت العملية قرابة الساعة 12:45 بعد منتصف ليل الأحد في ساحة "بروكلاندز سكوير"، حيث أظهرت لقطات صورها سكان المنطقة استخدام اللصوص آلة حفر صفراء اللون لانتزاع الصراف الآلي من جدار المتجر، ما تسبب بأضرار كبيرة في الواجهة.

ثم رفع الجناة الآلة في الهواء وألقوها داخل صندوق شاحنة صغيرة بيضاء اللون قبل أن يفروا تاركين وراءهم فوضى من الحطام وجهاز الحفر المهجور، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في مشهد أشبه بأفلام الآكشن واﻹثارة.. لصوص يسرقون ماكينة صراف آلي ATM في بريطانيا مستخدمين رافعة ويضعونها على مركبة ويلوذون بالفرار#الحدث pic.twitter.com/zI0sCVxF1L — ا لـحـدث (@AlHadath) October 28, 2025

وأكدت شرطة تامز فالي أنها تلقت بلاغاً بالحادث في الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.

وقال متحدث باسم الشرطة: "نطلب من أي شخص شاهد آلة رفع صفراء جزئي لوحتها TKU، أو شاحنة بيضاء من نوع تويوتا هيلوكس تحمل لوحة ENH، أن يتواصل معنا فوراً."

كما دعت الشرطة السكان إلى تسليم أي تسجيلات من كاميرات المراقبة أو السيارات قد تساعد في التحقيق.

وتأتي هذه العملية في وقت تهتز فيه أوروبا بسلسلة من السرقات المنظمة، أبرزها سرقة متحف اللوفر في باريس الأسبوع الماضي، حيث تمكن أربعة لصوص من اقتحام قاعة أبولو في وضح النهار مستخدمين أدوات كهربائية لسرقة مجوهرات تاريخية، بينها تاج الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث.

ووفق التحقيقات الفرنسية، استغرقت العملية 7 دقائق فقط، ونجح اللصوص في الفرار على متن دراجتين ناريتين، في حادثة وصفت بأنها أخطر اختراق أمني في تاريخ المتحف.

ويرى مراقبون أن تزامن السطوين في باريس وبريطانيا يشير إلى تصاعد موجة الجرائم المنظمة العابرة للحدود في أوروبا، ما يضع أجهزة الأمن أمام تحدٍّ جديد في مواجهة عصابات تستخدم معدات وتخطيطاً دقيقاً في تنفيذ عملياتها.