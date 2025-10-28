إعلام عبري: نتنياهو أطلع الإدارة الأمريكية على الرد في غزة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أطلع الأمريكيين على الرد في غزة.

وأكدت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخطة هجومها على غزة عقب انتهاك حماس وقف إطلاق النار.

وذكر مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على ضوء أخضر للدر العسكري في غزة.

في الوقت نفسه، أشار رافيد إلى أن الأحداث في رفح جنوبي غزة ربما غّيرت حسابات نتنياهو، موضحا أنه ليس هناك ما يشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث مع ترامب قبل بيانه الذي أعلن فيه تنفيذ ضربات جديدة.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ هجومه على قطاع غزة.

وأفادت قناة "الجزيرة" نقلا عن مراسلها، بأن انفجارات عنيفة تهز مدينة غزة، مشيرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تقصف بعدد من صواريخ الاستطلاع محيط مجمع الشفاء في غزة.

وأعلنت هيئة البث العبرية، صدور قرار بتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل قطاع غزة عقابا لحماس.

ونقلت البث العبرية عن مسؤول مطلع، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث في هذه الأثناء الخطوة مع مسؤولين أمريكيين لتنسيق تنفيذها.

وقال ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول الأمني، أن نتنياهو سيقرر بعد التشاور مع الإدارة الأمريكية طرق الرد على خرق حماس للاتفاق.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن إسرائيل تدرس 5 خيارات في حال عدم إعادة رفات أسراها المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة نقلا عن خبراء داخل المؤسسة الأمنية، إن إسرائيل تعمل على خيارات بديلة في حال لم تلتزم حماس بالمطالب المتعلقة بإعادة رفات الأسرى الذين لا يزالون في غزة.

ونشرت الصحيفة الخيارات الخمسة التي تدرسها إسرائيل، ولكن بدون ترتيب محدد، وهي: توسيع نطاق السيطرة العملياتية، والتصعيد العسكري، وعملية انتشال رفات الأسرى، والضغط الدبلوماسي، وإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار.