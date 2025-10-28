"عصر ذهبي جديد".. كيف كسبت رئيسة وزراء اليابان ود ترامب؟

داخل قصر مطلي بالذهب في العاصمة اليابانية طوكيو، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيسة وزراء اليابان الجديدة، ساناي تاكايتشي، وقال لها إن بلديهما "حليفان على أقوى مستوى"، وتعهد بمساعدة اليابان في "أي خدمة تحتاجها".

ووقع الزعيمان اتفاقيتين بصياغة غامضة- واحدة تعلن عن "عصر ذهبي جديد للتحالف بين الولايات المتحدة واليابان"، والأخرى للتعاون في توسيع سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة - لكن لم تكن هناك سوى مؤشرات قليلة على حدوث أي اختراق في تفاصيل صفقة التجارة التي وقع عليها البلدان في يوليو، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

ووعد الرئيس الأمريكي أيضًا أن الولايات المتحدة سوف تقدم مساعدتها إلى اليابان إذا احتاجت إليها يومًا ما - وهو ما يتعارض مع التخفيض الكبير الذي أجرته إدارة ترامب في المساعدات المقدمة للدول الأخرى، بحسب الصحيفة ذاتها.

وقال ترامب: "أُكنّ احترامًا كبيرًا لليابان وبلادي، والآن أُكنّ احترامًا كبيرًا لرئيسة الوزراء الجديدة والمذهلة والتي ستكون واحدة من رؤساء الوزراء العظماء". وأضاف، مُثيرًا هتافات وتصفيق الجنود الأمريكيين الذين التقاهم على متن حاملة طائرات في اليابان: "لا بدّ لي من قول هذا".

وبدورها، أثنت تاكاتشي على ترامب وأغرقته بالمديح، قائلة إنه "ألهمها وأثّر فيها كثيرًا"، مؤكدة أنها عازمة على ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام، وفقًا لما أفاد به البيت الأبيض.

وقدمت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة مجموعة من الهدايا للرئيس الأمريكي، في أول اجتماع لهما اليوم الثلاثاء، منها عصا جولف كان يستخدمها الزعيم الياباني الراحل وصديق ترامب في لعب الجولف، شينزو آبي.

كما وقعت تاكايتشي وترامب على زوج من قبعات البيسبول تحمل عبارة "اليابان عادت"، وهي العبارة الجذابة التي استخدمها آبي لأول مرة والتي تبنتها تاكايتشي في حملتها القيادية.

وتسعى تاكايتشي، التي تولت منصبها الأسبوع الماضي كأول رئيسة وزراء يتم انتخابها في اليابان، إلى البناء على العلاقة الدافئة التي جمعت ترامب بسلفها الراحل ومعلمها، شينزو آبي.

ويقول محللون، إن هذه الرابطة ستكون تاكايتشي، وهي تلميذة آبي الذي أُغتيلت على يد مسلح منفرد في مدينة نارا بغرب البلاد عام 2022، حريصة على إعادة إحيائها لتعزيز إدارتها والتعامل مع القضايا الشائكة مثل الإنفاق الدفاعي الذي قد يظهر، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".

وقال ماساهيكو شيباياما، وهو عضو في البرلمان عمل مساعدًا لآبي خلال فترة ولاية ترامب الأولى، متحدثًا عن العلاقة المشتركة بين الزعيمين ورئيس الوزراء الراحل: "أعتقد أن علاقة الثقة بين الزعيمين الكبيرين مثل هذه من شأنها بالتأكيد أن تؤدي إلى تعزيز التحالف".

ويرى مارك ديفيدسون، وهو دبلوماسي أمريكي كبير سابق في اليابان يدرس العلوم السياسية في جامعة تيمبل في طوكيو، أن استحضار ذكرى آبي كانت خطوة ذكية من جانب تاكايتشي.

وأكد ديفيدسون، أن ترامب، خلال ولايته الأولى، كانت تربطه برئيس الوزراء الراحل آبي علاقة وثيقة ودافئة ومبنية على الثقة المتبادلة، مضيفًا "أعتقد أن العلاقة الوثيقة التي جمعت رئيسة الوزراء تاكايتشي بسلفها الراحل آبي هيأت لهذه العلاقة النجاح".

وكان آبي أول زعيم أجنبي يلتقي ترامب بعد فوزه في الانتخابات عام 2016، وهي بداية علاقة ازدهرت على مدار عدة جولات من الجولف في الولايات المتحدة واليابان.