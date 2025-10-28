إعلان

هآرتس: محاكمة نتنياهو وراء أبواب مغلقة بناء على طلبه

كتب : مصراوي

12:07 م 28/10/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد جلسة محاكمته اليوم وراء أبواب مغلقة.

وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو قال في مستهل الجلسة إن هناك تطورات أمنية لا يمكن الحديث عنها علنًا، مضيفة أن قضاة المحكمة طلبوا من الحاضرين إخلاء قاعة المحاكمة.

بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن قضاة المحكمة المركزية وافقوا على طلب نتنياهو تقصير شهادته لليوم.

وأول أمس الأحد، أصدرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، قرارًا قضائيًا برفض مشروع قانون يسمح بوقف محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وانتقدت بهاراف ميارا مشروع القانون ونتنياهو بشكل حاد، مشددة أن القانون هدفه تهريب رئيس الحكومة من حكم القانون، ويستهدف أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل، ولا يمكن العمل به لأنه ليس دستوريًا.

