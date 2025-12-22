عباس وميتسوتاكيس يبحثان مستجدات الأوضاع الفلسطينية

رام الله- (د ب أ)

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والوفد المرافق له.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عقد الرئيس عباس وميتسوتاكيس جلسة مباحثات ثنائية، تناولت آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، إضافة إلى المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأقام الرئيس الفلسطيني مأدبة غداء على شرف رئيس وزراء اليونان حضرها كبار المسؤولين من الجانبين الفلسطيني واليوناني.