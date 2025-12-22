إعلان

الإخبارية السورية: "قسد" تستهدف نقاطًا للأمن الداخلي في حلب

كتب : مصراوي

04:48 م 22/12/2025

قوات سوريا الديمقراطية قسد

وكالات

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تستهدف نقاطًا للأمن الداخلي قرب دواري شيحان والليرمون شمال حلب.

وقالت القناة، اليوم الاثنين، إن قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية يستهدفون محيط دوار شيحان شمالي حلب.

وقبل قليل، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن سوريا لم تلمس أي إرادة جادة من قوات (قسد) بقيادة الأكراد لتنفيذ اتفاق الاندماج الذي تم توقيعه في 10 مارس الماضي.

وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة دمشق، أن أي تأخير في اندماج قوات "قسد" في الجيش السوري يحمل ظلمًا لمنطقة الجزيرة، شمال شرق البلاد.

قسد الأمن الداخلي في حلب قوات سوريا الديمقراطية

