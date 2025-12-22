الشيباني: لا إرادة جادة لدى "قسد" لتنفيذ اتفاق الاندماج.. وتركيا تؤيد

وكالات

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، إن أي تأخير في اندماج قوات "قسد" في الجيش السوري يحمل ظلمًا لمنطقة الجزيرة، شمال شرق البلاد.

وأضاف الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في دمشق، أن سوريا لم تلمس أي إرادة جادة من (قسد) بقيادة الأكراد لتنفيذ اتفاق الاندماج الذي تم توقيعه في 10 مارس الماضي.

ومن جانبه، قال فيدان، عقب محادثات أجراها مع الشيباني، إن قوات سوريا الديمقراطية ليس لديها نية فيما يبدو لدفع عملية اندماجها ضمن هياكل الدولة السورية، مضيفًا أنه من المهم أن تتوقف هذه القوات عن كونها "عقبة أمام وحدة سوريا".