برياح سرعتها 282 كيلومترا.. الإعصار ميليسا في طريقه لاجتياح جاميكا



وكالات

يتحرك الإعصار ميليسا ببطء نحو جاميكا، مصحوبا برياح سرعتها 282 كيلومترا في الساعة، كعاصفة من الفئة الخامسة، في ما قد يكون الأعنف على الإطلاق في تاريخ الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أنه اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر "1800 بتوقيت جرينتش"، صنف ميليسا على أنه عاصفة "كارثية"، وهو أقوى تصنيف على مقياس سافير-سيمبسون.

ويتوقع المركز الوطني للأعاصير، أن يعبر ميليسا فوق جاميكا في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين أو في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وأن يمر بشرق كوبا مساء الثلاثاء، قبل أن يتحرك فوق جزر البهاما وجزر توركس وكايكوس بحلول يوم الأربعاء.

وقال خبراء الأرصاد الجوية في المركز، إن الانتقال البطيئ للعاصفة فوق مياه البحر الكاريبي الدافئة بشكل غير معتاد ساهم في تضخم حجمها وزيادة قوتها، مما يهدد جاميكا برياح كارثية ليس لها مثيل وما يصل إلى ثلاثة أقدام من الأمطار على مدى أيام.

ويتجاوز مدى رياح ميليسا حاليا طول جاميكا، وهي جزيرة بحجم ولاية كونيتيكت تقريبا، وتقع مطاراتها الرئيسية بالقرب من مستوى سطح البحر، وفقا للغد.

وبعد ساعات من إصدار أوامر بالإخلاء الإجباري لأجزاء من جنوب جاميكا، بما في ذلك مدينة بورت رويال التاريخية، طلب رئيس الوزراء آندرو هولنيس الدعم الدولي، محذرا من الأضرار المحتملة التي يمكن أن تلحق بالأراضي الزراعية والمنازل والبنية التحتية مثل الجسور والطرق والموانئ والمطارات.

ورغم التحذيرات، قال بعض السكان، إنهم مترددون في مغادرة منازلهم خوفا من أعمال النهب، فيما أفادت السلطات أن الحافلات تنتظر التزود بالوقود لنقل نحو 28 ألف شخص تشملهم أوامر الإخلاء الإجباري.

وقال أحد السكان: "لا توجد بنية تحتية في المنطقة يمكنها الصمود أمام عاصفة من الفئة الخامسة".

وأكد هولنيس، أن حكومته مستعدة قدر الإمكان، بميزانية استجابة طارئة تبلغ 33 مليون دولار، إلى جانب مخصصات للتأمين والائتمان لتغطية الأضرار التي يُتوقع أن تتجاوز تلك التي خلفها إعصار بيريل المدمر العام الماضي.