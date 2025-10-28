الدفاعات الروسية تُدمر مسيّرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين نحو موسكو



وكالات

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دمرت طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين حاولتا مهاجمة العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرتين مسيّرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو".

وأشار إلى أن عناصر وزارة الطوارئ يعملون في مكان سقوط حطام المسيرة.

وكان سوبياين قد أعلن في وقت سابق عن إسقاط 30 طائرة مسيّرة منذ فجر يوم الاثنين، لترتفع بذلك حصيلة الطائرات المسيّرة المعادية التي حاولت مهاجمة موسكو وتم تدميرها وإسقاطها إلى 32 مسيّرة، وفقا لروسيا اليوم.