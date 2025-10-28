

وكالات

أعلن التلفزيون الفلسطيني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن آليات إسرائيلية أطلقت النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت إسرائيل، أن قواتها الأمنية في قطاع غزة تسلمت الإثنين، رفات رهينة من الصليب الاحمر في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، إن إسرائيل تلقت عبر الصليب الأحمر نعش رهينة متوفٍ سُلّم لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك "الأمن الداخلي" داخل قطاع غزة".

وأضاف البيان، أن الجثة ستنقل إلى إسرائيل لتحديد هوية صاحبها، وإبلاغ عائلة الضحية رسميا، مشددا على أن "الجهود لاستعادة جميع الرهائن مستمرة، ولن تتوقف حتى عودة آخر رهينة إلى وطنه".