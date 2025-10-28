إعلان

التلفزيون الفلسطيني: آليات إسرائيلية تُطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة

كتب : مصراوي

02:27 ص 28/10/2025

آليات إسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن التلفزيون الفلسطيني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن آليات إسرائيلية أطلقت النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت إسرائيل، أن قواتها الأمنية في قطاع غزة تسلمت الإثنين، رفات رهينة من الصليب الاحمر في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، إن إسرائيل تلقت عبر الصليب الأحمر نعش رهينة متوفٍ سُلّم لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك "الأمن الداخلي" داخل قطاع غزة".

وأضاف البيان، أن الجثة ستنقل إلى إسرائيل لتحديد هوية صاحبها، وإبلاغ عائلة الضحية رسميا، مشددا على أن "الجهود لاستعادة جميع الرهائن مستمرة، ولن تتوقف حتى عودة آخر رهينة إلى وطنه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

آليات إسرائيلية إطلاق النار على مناطق في غزة غزة مدينة غزة فلسطين جيش الاحتلال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

آثار الحكيم توجه رسالة مؤثرة إلى محمد سلام والرئيس السيسي عبر "مصراوي" بعد احتفالية "وطن السلام"
هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة