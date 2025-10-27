دمشق - (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية السورية اليوم الاثنين، عن توجه وفد تقني إلى روسيا لإعداد خطة عمل شاملة لإعادة تفعيل الخدمات القنصلية والإدارية في البعثة الدبلوماسية لدى موسكو، وذلك حسبما أفاد تليفزيون سوريا الرسمي.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الوفد التقني لوزارة الخارجية والمغتربين بدء تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين المقيمين في دولة ليبيا، وذلك في مدينة بنغازي اعتباراً من اليوم الاثنين، وحتى يوم السبت الأول من نوفمبر المقبل.

ونقل تليفزيون سوريا في وقت سابق عن الخارجية السورية، قولها إنها أرسلت وفداً تقنياً إلى ليبيا قدم خدمات متعددة للجالية السورية خلال الـ 72 ساعة الماضية، شملت تسوية أوضاع 22 موقوفاً في سجون الهجرة غير الشرعية، وتمديد أكثر من 20 ألف جواز سفر، ومنح أكثر من 4100 تذكرة مرور للمواطنين الراغبين بالعودة إلى الوطن.

كما تضمنت الخدمات إنجاز أكثر من ألف عملية تصديق لوثائق الأحوال المدنية، إلى جانب إتمام إجراءات نقل جُثمانَين اثنين إلى سوريا.

واستكمل وفد تقني من الخارجية السورية قبل أيام ، عمله في مدينة بون بولاية شمالي الراين في ألمانيا، بهدف استكمال التحضيرات الفنية والإدارية لإعادة افتتاح مقر القنصلية العامة، وذلك بعد استكمال أعمال تطوير الخدمات القنصلية في سفارة دمشق في برلين.