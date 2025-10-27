حماس تكذب إسرائيل: ملتزمون باتمام المرحلة الأولى من الاتفاق

وكالات



قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن تصريحات إسرائيل بشأن معرفة حماس بأماكن جثامين أسرى الاحتلال كاذبة، خاصة بعد تغير معالم القطاع جراء العدوان.



وقال قاسم، في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الإثنين، إنه من حق السكان في قطاع غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد من تحت الأنقاض.



وأضاف المتحدث باسم حماس:"ملتزمون باتمام المرحلة الأولى من الاتفاق لسد الذرائع أمام الاحتلال، ومصممون على تسليم جثامين أسرى الاحتلال في أسرع وقت ممكن".



وأكد قاسم أنه تم تسليم 18 جثمانا من أسرى الاحتلال، مشيرًا إلى أن ضعف الإمكانيات يعرقل انتشال البقية.