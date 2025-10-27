

وكالات



أدانت وزارة الإعلام السودانية، الجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المواطنين في مدينتي الفاشر وبارا.



وأكدت الوزارة السودانية، أن ميليشيا الدعم السريع تواصل ارتكاب المجازر الوحشية والقتل والتعذيب ضد المدنيين في مدينتي الفاشر وبارا.



ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وإدانة انتهاكات الدعم السريع التي تمثل جرائم حرب في الفاشر.



وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت أمس الأحد أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غربي السودان.



وقالت المجموعة شبه العسكرية في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي تيليجرام: "يمثل انتصار اليوم لحظة محورية، بالنظر إلى الأهمية الرمزية والاستراتيجية والعسكرية للفاشر".

ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق رسمي على التطورات، فيما تشير التقارير الواردة من الميدان إلى روايات متضاربة حول الوضع في المدينة، التي تخضع للحصار منذ مايو 2024.



وقالت "لجان مقاومة الفاشر"، وهي مجموعة تطوعية محلية، في بيان منفصل إن "المعارك في الفاشر لا تزال مستمرة، والمقاتلون صامدون".