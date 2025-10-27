إعلان

روسيا تتهم ترامب بالتراجع عن تفاهمات ألاسكا بشأن أوكرانيا

كتب : مصراوي

06:11 م 27/10/2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ)

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتخلي عن المبادئ المتفق عليها في محادثات ألاسكا، وذلك بعدما دعا ترامب إلى نهاية سريعة للقتال في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع قناة "التراهانج" المجرية على موقع "يوتيوب"، نشرتها وزارة الخارجية الروسية مساء الأحد، قال لافروف إن تركيز ترامب الجديد على وقف سريع لإطلاق النار يمثل "تغييرا جذريا".

وقال لافروف إن ترامب قال في ألاسكا إن الهدف هو اتفاق سلام شامل، وليس الوقف الفوري للقتال.

وذكر لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على الموقف الأمريكي في ألاسكا كأساس لمزيد من المفاوضات، ووصف السلام الدائم وليس هدنة مؤقتة بأنه" أهم" عنصر في هذا الموقف.

وألقى لافروف باللوم على الدول الأوروبية وأوكرانيا فيما وصفه بـ"تغيير رأي" ترامب منذ اجتماع أغسطس.

وتطالب موسكو باستمرار بألا يتم وقف إطلاق النار إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وهو موقف يقول مراقبون غربيون إنه تكتيك تأخير يهدف إلى استخدام الضغط العسكري لتعزيز موقف روسيا التفاوضي.

سيرجي لافروف روسيا ترامب تفاهمات ألاسكا أوكرانيا

