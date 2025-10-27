قوة الإعصار "ميليسا" تشتد إلى الفئة الخامسة مع اقترابه من جامايكا

كينجستون (جامايكا)- (أ ب)

اشتدت قوة الإعصار "ميليسا" إلى الفئة الخامسة، اليوم الاثنين، بينما كان يقترب من جامايكا، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتسبب في حدوث فيضانات كارثية وانهيارات أرضية متعددة، وأن يلحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية.

ومن المتوقع أن يصل "ميليسا" إلى اليابسة على الجزيرة، غدا الثلاثاء، وأن يعبر كوبا وجزر البهاما بحلول بعد غد الأربعاء.

وكان مركز "ميليسا" يقع على بعد نحو 220 كيلومترا جنوب غرب كينجستون في جامايكا، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وعلى بعد نحو 515 كيلومترا جنوب غرب جوانتانامو في كوبا، بحسب ما ذكره المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي.

وأضاف المركز أن أقصى سرعة للرياح المصاحبة للإعصار بلغت 260 كيلومترا في الساعة، وأنه كان يتحرك غربا بسرعة 5 كيلومترات في الساعة.