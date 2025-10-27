إعلان

أنور إبراهيم ممازحًا ترامب: أنا دخلت السجن وأنت كنت على وشك

كتب : مصراوي

02:46 م 27/10/2025

رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم

وكالات
أشاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبراً أنه يمتلك "الجرأة لكسر بعض القواعد من أجل تحقيق السلام"، وذلك خلال مشاركته في حفل توقيع وثيقة السلام بين تايلاند وكمبوديا.

وخلال كلمته، أطلق أنور إبراهيم مزحة لاقت تفاعلًا بين الحاضرين، إذ قال إن بينه وبين ترامب قواسم مشتركة، موضحًا أنه "دخل السجن سابقًا، بينما كاد ترامب أن يواجه المصير ذاته"، في إشارة إلى القضايا القانونية التي لاحقتهما في مراحل مختلفة.

وقد اكتفى الرئيس الأمريكي بردٍّ مقتضب تمثل في ابتسامة خفيفة وحديث جانبي مع بعض المشاركين، متجنبًا التعليق المباشر على المزحة التي أثارت أجواء من الدعابة خلال المناسبة الدبلوماسية.

ئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم السجن

