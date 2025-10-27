وكالات

أعلنت مسؤولة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الأحد، أن سلطات الهجرة ألقت القبض على المعلق السياسي البريطاني سامي حمدي وألغت تأشيرته، مؤكدة أنه سيتم ترحيله ومنعه من استكمال جولته في الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، في منشور عبر منصة إكس، إن "إدارة الهجرة والجمارك تحتجز حمدي حاليًا"، مضيفة: "في عهد الرئيس دونالد ترامب، لن يُسمح لمن يدعمون الإرهاب أو يهددون الأمن القومي الأمريكي بالعمل أو التجول داخل البلاد".

https://x.com/TriciaOhio/status/1982514569307197749

وكان حمدي، المعروف بظهوره كمحلل سياسي في وسائل الإعلام البريطانية، قد شارك يوم السبت في حفل نظمه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، وكان من المقرر أن يواصل جولته متحدثَا في فعالية أخرى بولاية فلوريدا، قبل أن يتم توقيفه في مطار سان فرانسيسكو الدولي.

وأصدر المجلس بيانَا أدان فيه عملية الاعتقال، معتبرَا أنها "جاءت على خلفية انتقادات حمدي للحكومة الإسرائيلية"، ودعا إلى إطلاق سراحه فورَا. وقال نائب مدير المجلس، إدوارد أحمد ميتشل، إن محامي المنظمة لم يتمكنوا من التواصل معه حتى مساء الأحد، مشيرَا إلى أن حمدي نفى مرارَا دعمه لأي جماعات متشددة.

وفي المقابل، نسبت الناشطة المحافظة لورا لومر إلى نفسها الفضل في الإبلاغ عن حمدي، قائلة إنها نبهت السلطات إلى مواقفه "المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل".

ويأتي توقيف حمدي في سياق حملة موسعة على الهجرة تقودها إدارة ترامب منذ مطلع العام، تتضمن تشديد الرقابة على الحسابات الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، وإلغاء تأشيرات لمن تعتبرهم الإدارة "مشيدين بالعنف ضد شخصيات محافظة"، إضافة إلى ترحيل طلاب ومقيمين دائمين أبدوا تعاطفَا مع الفلسطينيين أو انتقدوا السلوك الإسرائيلي في حرب غزة.