ترامب: على حماس أن تسرّع عملية تسليم جثث الأسرى إلى إسرائيل

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نود أن تُسرع حماس تسليم الجثث إلى إسرائيل وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "أوقفت 8 حروب خلال الشهور الماضية، وماضون في إيقاف الحرب التاسعة، وأنقذنا حياة ملايين الأشخاص".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" الرئاسية في رحلته إلى اليابان، اليوم الاثنين.

وليل السبت/الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على حركة "حماس" البدء في إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين خلال الساعات الـ48 المقبلة، مؤكدًا أن بلاده ستراقب هذا الملف عن كثب.

وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "السلام في الشرق الأوسط لا يزال صامداً، وهناك فرصة جيدة لأن يكون دائماً"، مشيراً إلى أن بعض جثث الأسرى في غزة يصعب الوصول إليها، "لكن يمكن لحماس إعادة البعض الآخر، ولسبب ما لا تفعل ذلك".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن تعهده بمعاملة حماس وإسرائيل بعدل "ينطبق فقط إذا التزمتا بتعهداتهما"، مضيفاً أن حماس "لم تعد كل جثث الأسرى بعد، وقد يكون ذلك مرتبطاً بمسألة نزع سلاحها".

واختتم ترامب تصريحاته محذراً من أن "في حال لم تُعِد حماس ما تبقى من جثث الرهائن، فإن الدول الأخرى المشاركة في عملية السلام ستتخذ إجراءات".

وسلمت حركة حماس، حتى الآن، رفات 15 من الأسرى الإسرائيليين الـ28 الذين لقوا حتفهم في قطاع غزة، بينما باقي الجثث الـ13 مدفونة تحت الأنقاض في أنحاء القطاع المدمر. وأكدت حماس أنها بحاجة إلى معدات وآليات للبحث عن باقي الجثث.