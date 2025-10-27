المعارضة الكاميرونية: مقتل متظاهرين اثنين مع تصاعد التوترات

ياوندي، الكاميرون- (أ ب)

قتل ما لا يقل عن متظاهرين اثنين بالرصاص على يد قوات الأمن في الكاميرون، بينما احتشد أنصار المعارضة للمطالبة بنتائج ذات مصداقية للانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في البلاد، حسبما قالت المعارضة الكاميرونية.

واقتحم المئات الشوارع في مدن مختلفة بعد أيام من الاضطرابات واستجابة لدعوات الاحتجاج من مرشح المعارضة عيسى تشيروما باكاري، الذي يزعم أنه هزم الرئيس بول بيا في انتخابات 12 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة العليا في الكاميرون، وهي المجلس الدستوري، النتائج النهائية للانتخابات اليوم الاثنين، لكن المعارضة وأنصارها اتهموا السلطات بالسعي لتزوير التصويت.

وقتل متظاهران بالرصاص في المركز الاقتصادي دوالا يوم أمس الأحد خلال اضطرابات بينما اشتبكت قوات الأمن مع أنصار المعارضة، وفقا لحزب الحركة الأفريقية من أجل الاستقلال والديمقراطية الجديدة.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس(أ ب) من التحقق بشكل مستقل من تقارير الوفيات، التي أوردتها أيضا وسائل الإعلام المحلية. ولم تتطرق السلطات على الفور بشأن هذه القضية.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت متظاهرين يشتبكون مع قوات الأمن، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وحاولت تفريق المتظاهرين الذين كانوا يقيمون متاريس على الطرق الرئيسية في دوالا ومدن أخرى بما في ذلك جاروا وماروا في الشمال.

وتم بالفعل اعتقال العشرات من أنصار المعارضة والنشطاء والقادة في الأيام الأخيرة مع استمرار الاحتجاجات. وقال وزير الإدارة الإقليمية في الكاميرون بول أتانجا نجي للصحفيين يوم السبت إن الحكومة ألقت القبض على عدة أشخاص كانوا يخططون لشن هجمات عنيفة.