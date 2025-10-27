وكالات

ذكرت القناة الـ7 الإسرائيلية، أنه بعد نحو أسبوعين من وقف إطلاق النار، كُشف عن حادثة أمنية خطيرة وغير مألوفة داخل الجيش الإسرائيلي ناجمة عن إهمالٍ بشري، أدّت إلى انتهاك لإجراءات أمن المعلومات.

وأفادت القناة، بأنّ رئيس الأركان إيال زامير أصدر أوامر بفتح تحقيق معمّق في الحادثة. كما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعًا على نشر أي تفاصيل إضافية إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد حجم الضرر الأمني المحتمل.

ويسري حاليًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الجاري بوساطة مصر وقطر وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.