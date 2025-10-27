إعلان

إسرائيل: تحقيقات عاجلة وسرية في إهمال بالجيش وانتهاك خطير لأمن المعلومات

كتب : مصراوي

10:09 ص 27/10/2025

الجيش الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

ذكرت القناة الـ7 الإسرائيلية، أنه بعد نحو أسبوعين من وقف إطلاق النار، كُشف عن حادثة أمنية خطيرة وغير مألوفة داخل الجيش الإسرائيلي ناجمة عن إهمالٍ بشري، أدّت إلى انتهاك لإجراءات أمن المعلومات.

وأفادت القناة، بأنّ رئيس الأركان إيال زامير أصدر أوامر بفتح تحقيق معمّق في الحادثة. كما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعًا على نشر أي تفاصيل إضافية إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد حجم الضرر الأمني المحتمل.

ويسري حاليًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الجاري بوساطة مصر وقطر وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي إسرائيل غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الاثنين
من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل