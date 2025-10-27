إعلان

الدفاع الروسية تُعلن إسقاط 193 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

كتب : مصراوي

08:27 ص 27/10/2025

مسيرة أوكرانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط 193 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، بينها 34 استهدفت موسكو.

تواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

ويستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

