5 قتلى في هجمات للقوات الاوكرانية على دونيتسك الروسية

شهدت جمهورية دونيتسك الشعبية هجمات أوكرانية خلال الساعات الماضية، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير مبان سكنية، في وقت تمكنت فيه الدفاعات الروسية من إحباط عشرات الهجمات بطائرات مسيرة.

وبحسب خدمات الطوارئ في الجمهورية، قتل مدنيان في غارة جوية أوكرانية استهدفت مبنى من 9 طوابق في منطقة لينينسكي بمدينة دونيتسك، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع واحتجاز عدد من السكان تحت الأنقاض، بينهم امرأتان على الأقل.

وقال أحد السكان، ويدعى ألكسندر: "استيقظت على صوت انفجار ضخم، ووجدت الممر مشتعلا والأبواب منهارة جدتي في غرفة، وزوجتي في أخرى، ولم أستطع الوصول إليهما بسبب الأنقاض".

وفي مدينة ياسينوفاتا المجاورة، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الأوكراني إلى 3 قتلى، بينهم امرأة وابنتها المراهقة.

وأكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الرجل الذي أصيب في الهجوم توفي أثناء خضوعه لعملية جراحية، مشيرا إلى أن القصف نفذ باستخدام نظام راجمات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" عيار 227 ملم.

وأضاف بوشيلين، أن 12 مبنى سكنيا وعددا من المركبات المدنية تضررت في الهجوم، واصفا ما جرى بأنه عمل إرهابي جديد يستهدف المدنيين والبنى التحتية الحيوية.

وفي تطور آخر، أعلنت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي في جمهورية دونيتسك، أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة محطة قطار إيلوفايسك بطائرة مسيرة تشيكية من طراز FP-2 محملة بقنبلة جوية من نوع OFAB-100 زنتها 100 كيلوغرام. وتمكنت منظومات الحرب الإلكترونية من اعتراض الطائرة وتحييدها قبل أن تصيب هدفها.

وعقب فشل الهجوم الأول، أطلقت القوات الأوكرانية أربع طائرات مسيرة أخرى من طراز FP-1 مزودة بعبوات شديدة الانفجار على المحطة، غير أن منظومة "قبة دونباس" تصدت لها جميعا بنجاح.

كما تم إحباط محاولات أخرى لاستهداف محطة فولنوفاخا وخطوط الكهرباء في دوكوتشايفسك، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا للبيانات الرسمية، أُحبط خلال الأسبوع الأخير فقط نحو 387 هجوما بطائرات بدون طيار، معظمها فوق مدينتي دونيتسك وماكييفكا.

وتعد منظومة "قبة دونباس" – التي أُنشئت بمشاركة المديرية الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي – أحد أهم مشاريع الحماية الإلكترونية في المنطقة، إذ نجحت منذ العام الماضي في منع أكثر من 25 ألف هجوم جوي بطائرات مسيرة.