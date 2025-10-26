إعلان

اليونيفيل: إسرائيل أطلقت النار باتجاه قواتنا في جنوبي لبنان

كتب : مصراوي

11:39 م 26/10/2025

اليونيفيل: إسرائيل أطلقت النار باتجاه قواتنا في جن

وكالات

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم الأحد، إن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب قواتنا في كفركلا جنوبي لبنان.

وأكدت اليونيفيل خلال بيان لها أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه قواتها في كفركلا جنوبي لبنان دون تسجيل إصابات.

وأضافت اليونيفيل أن هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي تعد "انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ولسيادة لبنان، وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام".

