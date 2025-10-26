وسط حشد إعلامي وأمني في محيط متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس عقب عملية السطو التي تمت قبل أسبوع، تركز اهتمام وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على شخص غامض ظهر في صورة لوكالة "أسوشيتد برس" وأثار ضجة واسعة.

وفي الصورة، ظهر رجل يرتدي زيا كلاسيكيا أنيقا وهو يمشي بجوار عناصر الشرطة الفرنسية بينما تسد سيارتهم أحد ماداخل متحف اللوفر في أثناء التقاط مصور "أسوشيتد برس" تيبو كومو الصورة، بعد وقت قصير من سرقة مجوهرات التاج.

لم يستحسن المصور كامو تلك الصورة في البداية، إذ حجب كتف أحد الأشخاص جزءا من مقدمتها، لكنها سرعان ما انتشرت على نطاق واسع وحققت الهدف منها وهو: إظهار الشرطة الفرنسية وهي تغلق متحف اللوفر الأكثر زيارة في العالم بعد عملية السطو يوم الأحد الماضي.

تسببت ملابس الشخص الغامض في انتشار الصورة؛ إذ كان يرتدي معطفا وسترة وربطة عنق وقبعة "فيدورا"، ما دفع كثيرين حول العالم إلى الاعتقاد أنه محقق فرنسي.

واعتبر كثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك الشخص نسخ أكثر جاذبية من المفتش "كلوزو" في سلسلة أفلام "النمر الوردي"، رغم أن تعليق "أسوشيتد برس" على الصورة لم يحدد هويته.

وقال أحد النشطاء على موقع "إكس" في منشور شاهده 5.8 ملايين شخص: "صورة حقيقية وليس ذكاء اصطناعي لمحقق فرنسي يعمل على قضية جواهر التاج الفرنسي المسروقة من متحف اللوفر".

Actual shot (not AI!) of a French detective working the case of the French Crown Jewels that were stolen from the Louvre in a brazen daylight robbery.



Somehow he looks like he’s smoking even without a cigarette in his hand, but surely everything you know about life is screaming… pic.twitter.com/YaaoGbzSjE — Melissa Chen (@MsMelChen) October 22, 2025

أيضا، كتب حساب آخر يتابعه 1.2 مليون شخص، أن الرجل "الذي يبدو من مظهره وكأنه خرج من فيلم بوليسي من أربعينيات القرن العشرين هو محقق شرطة فرنسي حقيقي يحقق في السرقة".

في المقابل، ينفي كامو وهو مصور وكالة "أسوشيتد برس" الذي التقط الصورة، توصله إلى استنتاج بأن ذلك الشخص محقق فرنسي، مضيفا "كان مجرد شخص فر هاربا من المتحف حينما أخلت الشرطة المنطقة".

وأوضح كامو: "ظهر أمامي. رأيته فالتقطت له الصورة. مر من أمامي وغادر فورا".

مع ذلك، لم تنفي السلطات الفرنسية أو تؤكد، ما إذا كان الرجل الغامض في الصورة واحد من بين أكثر من 100 محقق يبحثون عن منفذي السرقة؛ إذ قال مكتب المدّعي العام إنه "نفضّل أن نُبقي اللغز حيا"، وفق ما ذكرته "أسوشيتد برس".