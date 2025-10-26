إعلان

زيلنسكي: فرنسا قررت تزويدنا بطائرات حربية وبريطانيا ستزودنا بصواريخ

كتب : مصراوي

10:49 م 26/10/2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن فرنسا قررت تزويد كييف بطائرات حربية إضافية من طراز ميراج وصواريخ للدفاع الجوي.

وأضاف زيلنسكي في كلمة مصورة نشرها على قناة تليجرام اليوم الأحد، أن بريطانيا ستزود القوات الأوكرانية بصواريخ للدفاع الجوي، وستساعد كييف في صنع مسيرات اعتراضية.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن فنلندا وإسبانيا ستساهمان في شراء أسلحة أمريكية لحساب كييف بما في ذلك صواريخ لمنظومة باتريوت.

