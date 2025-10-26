"إسرائيل بالعربية" تستشهد بتصريحات إبراهيم عيسى عن حماس.. فما القصة؟

مصراوي

استشهدت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلي، بمقطع فيديو للإعلامي إبراهيم عيسى عبر منشور على حسابها بمنصة "إكس".

ونشرت الصفحة الإسرائيلية، مقطع مجتزأ من الفيديو الأصلي المنشور على قناة الإعلامي إبراهيم عيسى بمنصة "يوتيوب" قبل نحو 3 أسابيع بعنوان "إبراهيم عيسى.. هكذا تضيع فلسطين يا عزيزي" ومدته 21 دقيقة و37 ثانية.

وفي المقطع الذي شاركته "إسرائيل بالعربية"، قال عيسى: "سحق الجيش الإسرائيلي رفح، حصل ايه لأم السلاح بتاعكوا؟، عمل ايه السلاح ده؟ وعايز يسيب السلاح الدفاعي اللي هو الكلاشينكوف والرشاشات اللي هانقتل بيها أنصار فتح ومعارضي حماس، ما ده معناه لازم نبقى عصابة مهيمنة ومسيطرة على المجتمع الفلسطيني، حتى وهو مجموعة من الركام والعماير المهدمة والبيوت المحطمة والخيام الممزقة".

وأضاف عيسى: "هو برضه عايز يدير دوره كعصابة مجرمة في التحكم في الشعب الفلسطيني. دي الوقاحة".

واقتطعت الصفحة الإسرائيلية، المقطع المنشور على حسابها من الفيديو الأصلي بدءًا من الدقيقة الأولى و20 ثانية، وحتى الدقيقة الثانية و6 ثوانٍ.

وعلّقت "إسرائيل بالعربية" على الفيديو قائلة: "الكاتب والروائي إبراهيم عيسى ينتقد موقف حماس الذي يطالب بالاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة لتستغلها في تصفية الغزيين الذين يريدون الخير لعائلاتهم ناعتا موقف هؤلاء بالصفاقة بعد أن دمرت مدن القطاع بالطوفان".