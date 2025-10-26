بعد تلميح هاريس.. 4 طرق وثغرة قد تفتح الباب أمام ترامب لولاية ثالثة

ألمحت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، كامالا هاريس، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى أنها ستترشح مرة أخرى لرئاسة الولايات المتحدة. ومنذ خسارتها في انتخابات نوفمبر 2024 أمام الرئيس دونالد ترامب، حرصت هاريس على الابتعاد عن الأضواء حتى صدور كتابها "107 أيام" الشهر الماضي، والذي تناولت فيه حملتها الرئاسية "القصيرة الفاشلة"، بحسب وصف قناة "فوكس نيوز".

ولكن هل يمكن أن تتنافس هاريس وترامب على الرئاسة مرة أخرى؟

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (78 عامًا)، الذي تولى المنصب في يناير الماضي، أكثر من مرة عن رغبته في الترشح لولاية ثالثة، لكن ينص التعديل 22 في الدستور الأمريكي، الذي صُدِّق عليه قبل نحو 74 عامًا، على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو عمل رئيسًا لأكثر من عامين من فترة انتُخب لها شخص آخر رئيسًا لمنصب الرئيس أكثر من مرة".

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك 4 طرق محتملة يمكن أن يسلك ترامب أيًا منها لتجاوز التعديل الدستوري والترشح لولاية ثالثة، وهي: تغيير الدستور، التحايل عليه، تجاهله، أو تحديه صراحة، بحسب ما ذكرته مجلة "بوليتيكو" خلال تقرير نشرته في أواخر مارس الماضي.

وكان آندي أوجلز، عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية تينيسي، قد قدّم في 23 يناير الماضي، مشروعًا لتغيير التعديل الـ22 في الدستور، بما يسمح لترامب بالترشح لولاية ثالثة، لكن لم يحظَ المشروع بالدعم السياسي الكافي، نظرًا لاشتراط موافقة ثلثي أعضاء الكونجرس وثلاثة أرباع الولايات الأمريكية الخمسين.

ثغرة دستورية

بينما يجادل البعض بأن ثغرة دستورية تسمح لترامب بالحصول على ولاية ثالثة ولكن بطريقة مختلفة، وهي أن يقوم نائبه جي دي فانس، بالترشح للرئاسة على أن يكون ترامب نائبًا له، وبمجرد انتخابه، سيسلم فانس السلطة لترامب.

لكن الخبراء يقولون، إن هذا ينتهك شرط التعديل الـ12 الذي يشترط أن يكون نائب الرئيس مؤهلًا دستوريًا للرئاسة، وفق ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أبريل الماضي.