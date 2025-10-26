إعلان

إسرائيل ترجّح وجود جثث لأسراها في منطقة الخط الأصفر الخاضعة لسيطرتها بغزة

كتب : مصراوي

03:39 م 26/10/2025

قطاع غزة

وكالات

تعتقد إسرائيل أن بعض جثث أسراها المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد يكون داخل منطقة "الخط الأصفر" التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وكشفت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية، أن بعض جثث الأسرى الإسرائيليين قد تكون مدفونة في منطقة "الخط الأصفر"، التي تمثل أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، مؤكدة أن عمليات البحث جارية لتحديد مواقعها.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن فريق من هيئة الصليب الأحمر الدولي قد وصل إلى رفح جنوبي قطاع غزة قرب منطقة الخط الأصفر، بحثًا عن جثث.

وسلمت حركة حماس، حتى الآن، رفات 15 من الأسرى الإسرائيليين الـ28 الذين لقوا حتفهم في قطاع غزة، بينما باقي الجثث الـ13 مدفونة تحت الأنقاض في أنحاء القطاع المدمر. وأكدت حماس أنها بحاجة إلى معدات وآليات للبحث عن باقي الجثث.

إسرائيل المقاومة الفلسطينية قطاع غزة الجيش الإسرائيلي الأسرى الإسرائيليين

