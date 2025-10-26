إعلان

نتنياهو: نحن دولة مستقلة وقراراتنا الأمنية بيدنا

كتب : مصراوي

03:26 م 26/10/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن إسرائيل دولة "مستقلة وقراراتنا الأمنية بيدنا، وأيّ قوات دولية ستُنشر (في قطاع غزة) ستكون بموافقنا فقط".

وجدد نتنياهو زعمه أن إسرائيل تغير وجه الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة، مضيفًا "سياستنا الأمنية بيدنا ونحن غير مستعدين لتحمل هجمات ضدنا ونرد وفق تقديرنا على الهجمات".

وقال نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي ألقي 150 طنًا على حركة حماس وعلى عناصرها بعد الهجوم الأخير على جنود الاحتلال في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه من المرجح أن يتم استبعاد تركيا من قوة الاستقرار الدولية المكونة من 5000 جندي والتي من المقرر تشكيلها داخل غزة، وذلك بعدما أوضحت إسرائيل أنها لا تريد مشاركة قوات تركية.

وستُكلَّف هذه القوة بنزع سلاح حماس وتأمين حكومة فلسطينية انتقالية، لا يزال تشكيلها محلَّ خلاف. وقد استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أيَّ تدخل للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب، مع أن الفصائل الفلسطينية الرئيسية اتفقت يوم الجمعة على أن تتولى لجنة مستقلة من التكنوقراط إدارة القطاع.

