العراق: وفاة عامل وإصابة 4 أخرين في حريق بمستودع زبير للنفط

بغداد (د ب أ)

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن أحد العاملين لقي حتفه و4 أخرين أُصيبوا جراء حريق اندلع في إحدى منظومات الغاز غربي مدينة البصرة /550 كم جنوبي العاصمة بغداد/.

وذكرت وزارة النفط، في بيان صحفي، أنه "في الساعة التاسعة و15 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي حصل حادث تسرّب في إحدى منظومات الغاز في مستودع زبير/ 1 وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع مما أسفر عن حريق في منظومة الضخ وتمكنت فرق السلامة والإطفاء في القطاع النفطي ومحافظة البصرة و جميع الجهات المساندة في القطاع النفطي من السيطرة على الحريق بشكل جزئي فيما لا تزال الجهود مستمرة لغرض الإطفاء الكامل".

وأضافت: " تشير الإحصائية الأولية إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لموظف في شركة نفط البصرة وأربع إصابات وأن مثل هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفائها بشكل كامل" .

يذكر أن الغالبية العظمى من صادرات النفط الخام العراقية من حقول جنوبي البلاد التي تتجاوز ثلاثة ملايين 200 ألف برميل يوميًا يتم شحنها من الحقول النفطية جنوبي البلاد عبر الموانئ المطلة على الخليج للأسواق العالمية.