ترامب يحرج صحفيًا خلال مؤتمر مع الرئيس البرازيلي: "هذا ليس من شأنك"

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، عقب توجيه الصحفي سؤالًا له.

وقال ترامب ردًا على سؤال بشأن إمكانية مناقشة وضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو: "هذا ليس من شأنك".

وفي سبتمبر الماضي، حُكم على جايير بولسونارو، رئيس البرازيل بين يناير 2019 إلى ديسمبر 2022، بالسجن 27 عامًا، بعد إدانته بالتخطيط لمحاولة انقلاب.

وخلص 4 من أصل 5 قضاة في المحكمة العليا المكلفين بمحاكمة الرئيس السابق، إلى أنه قاد مؤامرة لقلب خسارته في انتخابات 2022 أمام منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بينما برّأه قاضٍ واحد.

أُدين بولسونارو بالتهم الخمس التالية: تآمر إجرامي مسلح، محاولة إلغاء سِيادة القانون الديمقراطي، محاولة انقلاب، تدمير ممتلكات عامة بعنف، وإلحاق أضرار بمواقع التراث الوطني المحمية، وفق شبكة "بي بي سي".

وتتعلق جميع التهم بمحاولة، الرئيس السابق البقاء في السلطة، بعد هزيمته أمام لولا في انتخابات أكتوبر 2022.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحرج فيها الرئيس الأمريكي صحفيًا وجه إليه سؤالًا، إذ وجّه ترامب، من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال رحلته من واشنطن إلى إسرائيل في أكتوبر الجاري، انتقادات حادة لمراسلة صحيفة "بوليتيكو"، داشا برنز، أثناء إجابته على مجموعة من الأسئلة التي تناولت قضايا عدة، من بينها اتفاق غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات التجارية مع الصين.

ورفض ترامب الرد على سؤال برنز بشأن خطة الولايات المتحدة لزيادة الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 100%، بعدما علم أنها تمثل "بوليتيكو"، قائلًا إن الصحيفة "سيئة وتروّج لأخبار كاذبة".

