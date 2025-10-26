بن غفير: أقدر ترامب ولكننا لسنا تحت وصاية واشنطن

وكالات

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير: "أقدر الرئيس ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) كثيرًا، ولكن نحن دولة ذات سيادة مستقلة ولسنا تحت وصاية واشنطن".

وأضاف بن غفير: "علينا القضاء على حماس التي تسيطر الآن على نصف القطاع ولهذا عارضت الاتفاق"، معتبرًا أن هدف الحرب الأسمى هو القضاء على الحركة وهذا الهدف كان يجب أن يكون أولوية قبل إعادة الأسرى.

ويسري حاليًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الجاري بوساطة مصر وقطر وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.