ترامب: نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه نجح في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا.

وأضاف ترامب خلال مشاركته في قمة قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان": سنعلن عن اتفاقيات تجارية مع كمبوديا وماليزيا، وفقا لسكاي نيوز.

وانطلقت في عاصمة ماليزيا كوالالمبور قمة قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، إذ أكد رئيس وزراء البلد المضيف أنور إبراهيم في كلمته الافتتاحية أن العالم يمر بمرحلة انتقالية حرجة.

وقال أنور: "عام 2025 هو عام يتطلب منا بذل المزيد يبدو العالم مضطربا؛ فالنظام القديم لم يعد ساري المفعول، والنظام الجديد لم يُحدَد بعد."

وأضاف أن التصاعد المستمر في المواجهات الإقليمية وازدياد حالة عدم اليقين يشكلان تحديا ليس فقط لاقتصادات الدول، بل أيضا لعزيمتها الجماعية على الحفاظ على روح التعاون، مشددا على أن "التفاهم المتبادل والحوار لا يزالان السبيل الأنجع للتغلب على الانقسامات في هذا العصر."

وشهد حفل افتتاح القمة حضور عدد من ضيوف الشرف البارزين، من بينهم رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إلى جانب قادة دول الآسيان العشر.