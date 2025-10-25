ترامب: الدوحة حليف عظيم لنا وسعيد بلقاء أمير قطر

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن قطر حليف عظيم للولايات المتحدة.

والتقى ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجيته، حيث قال للصحفيين على متن طائرة "إير فورس ون" التي توقفت للتزود بالوقود في الدوحة.

وعبّر ترامب، عن سعادته بلقاء الأمير القطري ومعربا عن شكره للدوحة، مضيفا "لدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك".

وتوقف الرئيس الأمريكي في قطر خلال رحلته إلى ماليزيا ضمن جولة آسيوية، ومن المتوقع أن يلتقي ترامب خلالها الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.