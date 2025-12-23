أمريكا توقف مشاريع طاقة الرياح البحرية بسبب مخاوف عسكرية

واشنطن - (د ب أ)

قالت وزارة الداخلية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أوقفت اتفاقيات التأجير وأعمال البناء لخمسة مشاريع رئيسية لطاقة الرياح البحرية على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بسبب مخاوف أمنية.

وقال بيان وزارة الداخلية: "سيمنح هذا التوقف الوزارة، إلى جانب وزارة الحرب والوكالات الحكومية الأخرى ذات الصلة، الوقت للعمل مع أصحاب عقود التأجير والشركاء على مستوى الولايات لتقييم إمكانية تخفيف المخاطر الأمنية الوطنية التي تشكلها مثل هذه المشاريع" .

ووفقاً لوزارة الداخلية، أثارت تقارير حكومية مخاوف من أن حركة ريش التوربينات الكبيرة والأبراج عالية الانعكاس قد تتداخل مع أنظمة الرادار، الأمر الذي يجعل اكتشاف التهديدات المعادية أكثر صعوبة.

ويؤثر القرار على مشاريع قبالة سواحل ماساتشوستس وكونيتيكت ونيويورك، وكذلك فرجينيا، التي شهدت بالفعل استثمارات ونشاط بناء كبيرين.

وانتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، القرار، واتهم ترامب بـتعمد "قتل" مشاريع طاقة الرياح البحرية من خلال ما وصفه بـ "خطوة غير عقلانية وغير مبررة".

وقال شومر: "في وقت ترتفع فيه تكاليف الطاقة بشكل كبير، يعد هذا القرار الأخير من وزارة الداخلية خطوة إلى الوراء من شأنها أن تدفع فواتير الطاقة إلى مستويات أعلى. وسيُنهي وظائف نقابية جيدة، ويُسبب ارتفاعًا حادًا في تكاليف الطاقة، ويعرض شبكتنا الكهربائية للخطر".

ووسعت الولايات المتحدة، تحت قيادة ترامب، أجندتها الخاصة بالوقود الأحفوري وخفضت إجراءات الحماية المناخية.