إعلان

باكستان: مقتل 5 شرطيين بهجوم شمال غربي البلاد

كتب : مصراوي

10:16 ص 23/12/2025

الشرطة الباكستانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كاراك (باكستان) - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن خمسة من رجال الشرطة بعدما تعرضت سيارة شرطة لهجوم بمنطقة كاراك بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن سعود خان، أحد رجال الشرطة، القول إن خمسة رجال شرطة كانوا على متن السيارة عندما أطلق مسلحون النيران عليهم، وفروا هاربين.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أسفه لمقتل رجال الشرطة، وقدم تعازيه لأسرهم.

وأكد شريف عزمه تخليص البلاد من جميع أشكال الإرهاب.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب زيادة حادة في الهجمات الإرهابية، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان الحدوديين، منذ أن استعادت طالبان أفغانستان السيطرة على أفغانستان عام 2021.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الباكستانية باكستان قناة جيو الباكستانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة ببداية تعاملات الثلاثاء