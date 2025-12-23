باكستان: مقتل 5 شرطيين بهجوم شمال غربي البلاد

كاراك (باكستان) - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن خمسة من رجال الشرطة بعدما تعرضت سيارة شرطة لهجوم بمنطقة كاراك بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن سعود خان، أحد رجال الشرطة، القول إن خمسة رجال شرطة كانوا على متن السيارة عندما أطلق مسلحون النيران عليهم، وفروا هاربين.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أسفه لمقتل رجال الشرطة، وقدم تعازيه لأسرهم.

وأكد شريف عزمه تخليص البلاد من جميع أشكال الإرهاب.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب زيادة حادة في الهجمات الإرهابية، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان الحدوديين، منذ أن استعادت طالبان أفغانستان السيطرة على أفغانستان عام 2021.