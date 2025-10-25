روبيو: نعمل على إصدار قرار أممي لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات بغزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت إن فريقا أمريكيا يعمل على إصدار قرار أممي أو إبرام اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة.

وأوضح روبيو، أن الإدارة الأمريكية تتلقى مقترحات بشأن تشكيل قوة دولية في غزة وستبحث الأمر مع قطر في اجتماع يعقد غدا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن روبيو بحث في اتصال مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهود المشتركة لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.

وقالت صحيفة "تايمز"، الثلاثاء الماضي، إن قوات بريطانية انتشرت في إسرائيل للانضمام إلى قوة الاستقرار متعددة الجنسيات التي ستراقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد طلب من الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قائدا بريطانيا كبيرا ومجموعة من العسكريين سيكونون ضمن فريق تقوده الولايات المتحدة لتقديم الدعم الأمني واللوجستي في المنطقة، موضحة أن الضابط البريطاني برتبة نجمتين سيكون نائبا لقائد أمريكي.

ومن المقرر أن يعمل الضابط البريطاني من مركز "تنسيق مدني عسكري" في إسرائيل، والذي يضم بالفعل قوات أمريكية.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، بأنه تم إرسال عدد محدود من ضباط التخطيط البريطانيين إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده أمريكا، بمن فيهم نائب قائد برتبة رقيب، من أجل ضمان انخراط المملكة المتحدة في جهود التخطيط التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب.

وأوضحت الصحيفة، أن من المتوقع أن تشارك القوة البريطانية في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد تباطؤها بسبب مماطلة إسرائيل في السماح لقوافل الأغذية بالدخول إلى القطاع.

ويأتي الإعلان عن إرسال قوات إلى غزة، بعد أسبوع من تصريح وزيرة الخارجية البريطانية ليفيت كوبر بأنه لا توجد خطط لإرسال قوات ضمن القوة متعددة الجنسيات في غزة.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن جيش المملكة المتحدة لديه الخبرة والمهارات المتخصصة التي عرض المساهمة بها لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة.