وكالات

أعلن الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، السيطرة على مدينة بارا بولاية شمال كردفان غربي السودان.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محاور عدة بمدينة بارا بولاية شمال كردفان غربي السودان

ولكن قالت مصادر في الجيش السوداني، إن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للدعم السريع على مدينة بارا.

وبالتزامن مع ذلك، اندلعت، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وذكرت مصادر محلية، أن الاشتباكات تركزت في المحاور الشمالي والشمالي الغربي والجنوبي من مدينة الفاشر، واستخدمت فيها الطائرات المسيّرة والمدفعية الثقيلة.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دوقلو، المعروف بـ"حميدتي"، عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليونًا. واتُهم طرفا النزاع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.