عُمان: تعرض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مسيرتين

أفاد مصدر أمني عُمان بتعرض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مسيرتين، استهدفت إحداهما سكن عمال متنقل، وأدت إلى إصابة عامل وافد، فيما سقط حطام الأخرى في منطقة بالقرب من خزانات الوقود دون خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت سلطنة عُمان، في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد، إدانتها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما من شأنه المساس بسلامة البلاد والقاطنين عليها.

وفي سياق متصل، شنت إيران هجوما صاروخيا جديدا على إسرائيل صباح اليوم الأحد، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، الذي أوضح أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع لاعتراض الصواريخ، وطُلب من المواطنين العودة إلى الملاجئ، كما دوت صفارات الإنذار من جديد في العديد من مناطق من البلاد.