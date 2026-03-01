إعلان

عُمان: تعرض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مسيرتين

كتب : مصراوي

10:23 ص 01/03/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد مصدر أمني عُمان بتعرض ميناء الدقم التجاري لاستهداف بطائرتين مسيرتين، استهدفت إحداهما سكن عمال متنقل، وأدت إلى إصابة عامل وافد، فيما سقط حطام الأخرى في منطقة بالقرب من خزانات الوقود دون خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت سلطنة عُمان، في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد، إدانتها لهذا الاستهداف، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما من شأنه المساس بسلامة البلاد والقاطنين عليها.

وفي سياق متصل، شنت إيران هجوما صاروخيا جديدا على إسرائيل صباح اليوم الأحد، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، الذي أوضح أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع لاعتراض الصواريخ، وطُلب من المواطنين العودة إلى الملاجئ، كما دوت صفارات الإنذار من جديد في العديد من مناطق من البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميناء الدقم التجاري طائرتين مسيرتين خزانات الوقود

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ"طلاقة ونبوغ".. طفل ابن 11 عامًا يبهر لجنة "أوقاف كفر الشيخ" في مسابقة
أخبار وتقارير

بـ"طلاقة ونبوغ".. طفل ابن 11 عامًا يبهر لجنة "أوقاف كفر الشيخ" في مسابقة
انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
تعرف على سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم
أخبار البنوك

تعرف على سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم
إيران تشن موجة جديدة من الضربات.. ودوي انفجارات قوية في إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيران تشن موجة جديدة من الضربات.. ودوي انفجارات قوية في إسرائيل
"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
دراما و تليفزيون

"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران