مسؤول إسرائيلي: قررنا تأخير إدخال بعض البضائع ومنع فتح معبر رفح

وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول إسرائيلي قوله: قررنا تأخير إدخال بعض البضائع ومنع فتح معبر رفح لتأخير حركة حماس تسليم جثث الأسرى.

وفي سياق منفصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، إن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردًا على عدم إعادة حركة حماس جثث أسرى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد طالبت بإدخال معدات ثقيلة عبر المعابر للمشاركة في عمليات البحث، الأمر الذي رفضته إسرائيل.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، قالت هيئة البث، إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمكن التقدم إلى المرحلة الثانية في خطة ترامب قبل أن تعيد حماس بقية جثث الأسرى.

ويسري حاليًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق فإن إسرائيل لم تتوقف عن شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة، كما تواصل إغلاق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر، ولا تزال شاحنات المساعدات تنتظر في الجانب المصري من المعبر.