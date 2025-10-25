كتبت- أسماء البتاكوشي:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بنظيرته الرومانية أوانا تسويو، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة مصر والاتحاد الأوروبي التي استضافتها العاصمة البلجيكية بروكسل.

استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا، مؤكدين الحرص المتبادل على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة.

وأكد عبد العاطي تطلع مصر إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الشاملة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية للشركات الرومانية، وإلى الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به رومانيا في دعم تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة مع قرب الاحتفال بمرور 120 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما تناول اللقاء آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تلاها من جهود لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان تثبيت التهدئة ووقف العدوان وبدء عملية إعادة الإعمار.

وأشار وزير الخارجية في هذا السياق إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة الشهر المقبل، مؤكدًا تطلع مصر لمشاركة فاعلة من الدول الأوروبية، ومن بينها رومانيا، في دعم جهود إعادة إعمار غزة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الرومانية عن تقدير بلادها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيدةً بنتائج قمة مصر والاتحاد الأوروبي وما تمخضت عنه من توافق حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومؤكدة حرص رومانيا على مواصلة التنسيق مع مصر في مختلف الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.