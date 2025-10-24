زوجة مروان البرغوثي توجه رسالة إلى ترامب.. ماذا قالت فيها؟

وكالات

وجهت فدوى البرغوثي، زوجة القيادي في حركة فتح الفلسطينية مروان البرغوثي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعية إياه إلى العمل من أجل إطلاق سراح زوجها.

وقالت فدوى البرغوثي في بيان لمجلة "تايم": "السيد الرئيس، هناك شريك حقيقي بانتظارك — شخص يمكنه أن يساعد في تحقيق الحلم المشترك بسلام عادل ودائم في المنطقة. من أجل حرية الشعب الفلسطيني وسلام الأجيال القادمة، ساعد في الإفراج عن مروان البرغوثي".

وجاءت رسالة فدوى، بعدما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "سيتخذ قرارًا" بشأن الإفراج عن مروان البرغوثي، وذلك خلال مقابلة مع مجلة "تايم".

وقال ترامب عندما سُئِل عن الإفراج عن البرغوثي: "أواجه هذا السؤال حرفيًا قبل حوالي 15 دقيقة من اتصالكم. كان هذا هو السؤال. كان هذا سؤالي لهذا اليوم. لذا سأتخذ قرارًا".

ويذكر أنه قد انتشرت في الأيام الأخيرة العديد من الأخبار والتقارير بشأن إصرار حركة حماس على أن تشمل قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل وفق مقترح وقف إطلاق النار في غزة، القيادي البارز مروان البرغوثي، إلا أنه لم يكن ضمن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

ويقبع البرغوثي في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اعتقاله خلال عملية "الدرع الواقي" عام 2002، على ضوء اتهامات بتأسيس "كتائب شهداء الأقصى" العسكرية وهو الأمر الذي نفاه القيادي الفلسطيني بشكل قاطع.