الرئيس الفرنسي: علينا إيجاد استراتيجية لضمان الأمن المستقبلي لأوكرانيا

وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المجتمع الدولي بضرورة إيجاد استراتيجية لضمان الأمن المستقبلي لدولة أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي، في كلمته عبر الفيديو خلال اجتماع "تحالف الراغبين" الذي يضم الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لكييف اليوم الجمعة، أنه يجب العمل على حفظ الاستقرار في أوكرانيا والدعم العسكري لكييف لضمان أمنها.

ووصف العقوبات الأمريكية على روسيا بأنها نقطة تحول في الحرب، قائلا: "فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات هائلة على اثنتين من أكبر شركات النفط الروسية روسنفت ولوك أويل".

وأضاف: "إن فعالية العقوبات ينبغي أن تؤثر بشكل واضح على تمويل الحرب بالنسبة لروسيا".