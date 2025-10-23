ترامب: نعمل على طرد عصابات المخدرات من أمريكا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تعمل على طرد عصابات المخدرات من الأراضي الأمريكية، وصفًا النتائج المحققة حتى الآن بأنها عظيمة، لأنه تم ضبط أكثر من 120 ألف مهاجر غير نظامي منذ بدء ولايتي الثانية.

وأضاف ترامب خلال تصريحات إعلامية الخميس، أن إدارته ستشن حرباً صارمة على شبكات تهريب المخدرات وستنقضي عليها، مشدداً على أن التدابير ستشمل تكثيف جهود إنفاذ القانون وتوسيع التعاون العسكري والاستخباراتي.

وأشار إلى أنه سيسعى للحصول على موافقات من الكونجرس لدعم الإجراءات التي تهدف إلى قطع تدفقات المخدرات عبر الحدود البرية.

وفي ملف الصين، أعلن ترامب أنه سيعقد اجتماعاً مع الرئيس الصيني خلال الأسبوع المقبل، متوقعًا أنه سيكون جيدًا.

وردّاً على سؤال حول مزاعم بأن شحنات من منشأ صيني تمر عبر فنزويلا إلى الولايات المتحدة، قال ترامب: "نعم هم يفعلون ذلك وسأتحدث مع الرئيس الصيني في هذا الشأن".

وتطرق ترامب إلى ملف الرسوم الجمركية مع الصين، مشيراً إلى رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 157%.

في سياق منفصل، نفى ترامب في ما تردد عن إرسال قاذفات من طراز «بي-1» إلى فنزويلا، واصفاً تلك الأنباء بأنها غير دقيقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إدارته ستعمل على ترحيل المجرمين من بلادنا إلى فنزويلا ودول أخرى،

وأكد ترامب عزمه على زيادة عدد أفراد القوات المسلحة والشرطة لتعزيز قدرات الضبط الداخلي والخارجي.

وعلق ترامب بإيجاز على الوضع في الضفة الغربية قائلاً: «إسرائيل تعمل بشكل جيد ولن تفعل شيئاً بخصوص ضم الضفة الغربية.

وانتقد الرئيس الأمريكي اليسار داخل الولايات المتحدة، قائلاً إن "اليساريين يحاربوننا لأننا نريد القضاء على الجرائم وهم لا يمثلون بلدنا".

ورد على سؤال حول موقف الرئيس الروسي من تأثير العقوبات قائلاً:" إنه يسعده أن بوتين ينفي تأثر بلاده وأنه سيبلغ الجمهور بالحقيقة بعد ستة أشهر من الآن".