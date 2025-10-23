تفاصيل اجتماع رئيس المخابرات المصرية مع وفد حركة الجهاد الإسلامي

وكالات

استقبل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد اليوم الخميس، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، لبحث الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعداد الحركة لتنفيذ جميع مراحل الاتفاق، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها مساء اليوم، إن وفدًا من الحركة برئاسة الأمين العام زياد النخالة ونائبه محمد الهندي، عقد لقاء في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية حيث جرى بحث آخر المستجدات في قطاع غزة.

وأضافت الحركة، أن النخالة أكد خلال اللقاء التزام الجهاد الإسلامي بوقف إطلاق النار، وضرورة إلزام الاحتلال بوقف خروقاته وضمان وصول المساعدات إلى القطاع.

وأوضحت الجهاد الإسلامي أن رئيس المخابرات المصرية شدد من جانبه على أهمية استقرار وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على تهيئة الأجواء لبدء عملية إعادة الإعمار.