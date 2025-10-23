وكالات

أظهرت صور لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الخميس، هدم الجناح الشرقي بالكامل في البيت الأبيض في الوقت الذي يمضي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في مشروع بناء قاعة احتفالات.

وتحول الجناح المكون من طابقين والمخصص لغرف الاستقبال والمكاتب، بما في ذلك الممر المؤدي إلى البيت الأبيض ذاته، إلى أنقاض.

وتم هدم الجناح بالكامل كجزء من خطة الرئيس الجمهوري لبناء ما قال إنها قاعة احتفالات تصل تكاليفها الآن إلى 300 مليون دولار، وتكاد تكون ضعف حجم البيت الأبيض ذاته.

وقال ترامب، أمس الأربعاء، إن الإبقاء على الجناح الشرقي كان "سيضر بمبنى جميل وباهظ التكاليف جدا جدا".