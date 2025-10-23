حماس تشيد بالموقف الأمريكي الرافض لضم الضفة الغربية

وكالات

جدد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، التزامهم بتفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بجهود الوسطاء.

وثمن قاسم خلال حديثه مع قناة الجزيرة، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية، مؤكدًا أنها تصب في مصلحة اتفاق وقف الحرب.

وطالب الناطق باسم حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته، وعلى رأسها وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وأكد أن حماس حريصة على التوافق الوطني الفلسطيني لحل جميع القضايا العالقة الخاصة بشكل الحكم في غزة ما بعد الحرب، مشيدًا بالموقف الأمريكي الرافض لضم الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن ضم الضفة الغربية لن يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد الدول العربية بعدم السماح بذلك.

وشدد ترامب خلال تصريحات مع مجلة تايم الأمريكية، على أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على خطوة ضم الضفة، مؤكدًا أن موقفه من هذه القضية "واضح وغير قابل للتأويل".

وقال ترامب إن نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيًا فادحًا بهجومه على قطر، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان غريبا لدرجة أنه دفع الجميع للقيام بما يجب عليهم فعله.